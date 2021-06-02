بلومبرغ: ADQ أبوظبي تدرس استثمارا محتملا في "جهينة" المصرية

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر لم تسمها أن الشركة القابضة في أبوظبي ADQ تدرس استثمارًا محتملاً في أكبر منتج للألبان والعصير في مصر، شركة جهينة للصناعات الغذائية.

وتراجعت أسهم جهينة 29% في تعاملات البورصة المصرية للعام الحالي، مما جعل القيمة السوقية للشركة تبلغ 4 مليارات جنيه مصري (254 مليون دولار).

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ذكرت المصادر أن المداولات في مراحلها الأولى وليس هناك يقين من أن ADQ سوف تمضي قدما في أي صفقة. لم يكن ممثل ADQ متاحًا على الفور للتعليق، بينما لم يتمكن المتحدث باسم جهينة من تقديم تعليق على الفور.

كانت ADQ من بين المستثمرين الأكثر نشاطًا في الشرق الأوسط منذ إنشائها عام 2018 وكانت تتطلع لصفات خارج الإمارات. كانت مصر إحدى مناطق التركيز، حيث التزمت ADQ باستثمار 10 مليارات دولار إلى جانب صندوق الثروة السيادية.

في العام الماضي، وافقت ADQ على الشراكة مع LuLu Group International التي تدير واحدة من أكبر سلاسل هايبر ماركت في الشرق الأوسط، من خلال استثمار مليار دولار لدعم توسع البقالة في مصر. وفي مارس، اشترت شركة أدوية مصرية من شركة Bausch Health Cos مقابل 740 مليون دولار.

يذكر أن جهينة المصرية تأسست عام 1983 من قبل صفوان ثابت، وتنتج أكثر من 200 منتج وتوظف أكثر من 4000 شخص، وفقًا لموقعها على الإنترنت. وتضرر سعر سهمها منذ أواخر عام 2020 بعد أن احتجزت السلطات ثابت وابنه سيف الدين ثابت، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة.