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عطاء التعليمية تحصل على تمويل بالمرابحة من "السعودي للاستثمار" بـ125 مليون ريال

عطاء التعليمية
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سوق السعودية

عطاء التعليمية تحصل على تمويل بالمرابحة من "السعودي للاستثمار" بـ125 مليون ريال

 لإعادة جدولة قروض والتزامات قائمة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع اتفاقية تمويل بالمرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 125 مليون ريال مع البنك السعودي للاستثمار وذلك لإعادة جدولة عدد من القروض والالتزامات القائمة مع مجموعة من البنوك السعودية بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل وتسهيلات إصدار خطابات ضمان.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية الجديدة توفر شروطا تجارية أفضل وبأسعار تنافسية وإعادة هيكلة بنود الميزانية العمومية بالإضافة إلي توفير تمويل رأس المال العامل وتسهيل إصدار خطابات ضمان يتم استخدامها عند الحاجة.

وأضافت أن المبلغ الأصلي للقروض مع مجموعة من البنوك السعودية والجهات الأخرى 100 مليون ريال، بينما قيمة تمويل المرابحة الجديد 125 مليون ريال.

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وذكرت عطاء التعليمية أنها سوف تقوم بسحب كامل تمويل المرابحة الجديد حسب الجدول الزمني للقروض والالتزامات القائمة والفرق في تمويل رأس المال العامل وتسهيل إصدار خطابات الضمان سيتم استخدامه عند الحاجة.

وأوضحت أن تاريخ استحقاق القروض القائمة مع مجموعة من البنوك السعودية عام 2021، بينما تاريخ استحقاق تمويل المرابحة الجديد عام 2026، وبفترة سماح مدتها سنة من تاريخ السحب.

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