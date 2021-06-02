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مبادلة تعين بنوكا لطرح "الياه سات" المقدر بنصف مليار دولار

الياه سات
الياه سات
شركات

مبادلة تعين بنوكا لطرح "الياه سات" المقدر بنصف مليار دولار

هي بنك أوف أميركا وأبوظبي الأول ومورغان ستانلي في أدوار المنسقين العالميين للعملية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت ثلاثة مصادر إن شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي عينت بنوكا من أجل الطرح العام الأولي لشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) الذي قد يجمع أكثر من 500 مليون دولار، بحسب "رويترز".

وأضافت المصادر أن البنوك هي بنك أوف أميركا وأبوظبي الأول ومورغان ستانلي في أدوار المنسقين العالميين للعملية، بينما ستضطلع المجموعة المالية هيرميس مع إتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي التجاري بإدارة دفاتر الاكتتاب.

تظهر المعلومات على موقع الياه سات الإلكتروني أنها تملك خمسة أقمار صناعية تخدم أكثر من 150 دولة.

كانت مصادر أوضح الشهر الماضي لـ "بلومبرغ"، أن شركة الياه للاتصالات الفضائية المملوكة لصندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 232 مليار دولار من المرجح أن تكون مدرجة في أبوظبي. وقالوا إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم أو توقيت الطرح.

كان الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات الحالي، علي الهاشمي، الذي تولى منصبه هذا الشهر، قد صرح لـ بلومبرغ في فبراير أن مبادلة تدرس طرحا عاما أوليا للشركة، والتي توفر حلول اتصالات عبر الأقمار الصناعية في أكثر من 150 دولة. ولديها أسطول من خمسة أقمار صناعية وتمتلك شركة الثريا للاتصالات.

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