مصادر: صندوق رؤية 2 يعتزم ضخ 400 مليون دولار في "كيتوبي"

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات للاستثمار في جولة التمويل الأخيرة لكيتوبي في دبي من خلال صندوق التكنولوجيا الثاني لها.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر لأسمائها لأن الأمر غير معلن، إن صندوق رؤية 2 التابع للمجموعة اليابانية طرح مقترحا لاستثمار بنحو 400 مليون دولار في كيتوبي.

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ورفضت سوفت بنك التعقيب. وامتنعت كيتوبي أيضا عن التعليق، بحسب وكالة "رويترز".

حصلت الشركة الناشئة Zeta في دبي على تمويل استثماري بقيمة 250 مليون دولار من صندوق رؤية سوفت بنك الثاني، لترتفع بذلك قيمة الشركة إلى 1.45 مليار دولار.

وتعمل زيتا بقطاع تكنولوجيا الخدمات البنكية، حيث لديها عملاء في 10 بنوك و25 شركة تكنولوجيا مالية.

يذكر أن صندوق رؤية سوفت بنك الثاني، التابع لمجموعة SoftBank Group Corp تأسس عام 2019 برأسمال يتجاوز 100 مليار دولار، للتركيز على الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.