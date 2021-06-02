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هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "الإعادة السعودية" بـ81 مليون ريال

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "الإعادة السعودية" بـ81 مليون ريال

عبر منح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني "الإعادة السعودية"، زيادة رأس مالها من 810 ملايين ريال، إلى 891 مليون ريال، عبر منح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 81 مليون ريال، من بند "الأرباح المبقاة" وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 81 مليون سهم إلى 89.1 مليون سهم، بزيادة قدرها 8.1 مليون سهم.

وأضافت: "على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة".

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كانت الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة نموا في صافي ربح قبل الزكاة بنسبة 2.3%، ليصل صافي الربح إلى 60.69 مليون ريال، مقابل 59.32 مليون ريال خلال 2019.

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