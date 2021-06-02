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وزير المالية الألماني: ندرس المشاركة بزيادة محتملة لرأسمال "لوفتهانزا"

لوفتهانزا الألمانية للطيران
لوفتهانزا الألمانية للطيران
طيران

وزير المالية الألماني: ندرس المشاركة بزيادة محتملة لرأسمال "لوفتهانزا"

خطة إنقاذ بـ 9 مليارات يورو جعلت الدولة أكبر مساهم في رأسمال المجموعة

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برلين - رويترز

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قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع رويترز الأربعاء إن الحكومة تدرس المشاركة في زيادة محتملة لرأسمال شركة طيران لوفتهانزا.

وأضاف أن مثل هذه الخطة سيتعين الإعداد لها بشكل جيد من جانب إدارة لوفتهانزا، وأنه ينبغي عدم الاندفاع في اتخاذ قرارات مثل زيادة محتملة لرأسمال الشركة.

وقال إن هدف الحكومة كان دوما أن تتمكن الشركات من اجتياز الأزمة بما يسمح لها بأن تتمكن من الوقوف على قدميها مرة أخرى.

وفي مايو 2020، توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق مع لوفتهانز بشأن خطة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو، أصبحت بموجبها الدولة أكبر مساهم في رِأسمال المجموعة بحصة 20% وذلك لتجنيب الشركة الإفلاس.

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