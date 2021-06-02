يوم الخصومات من "أمازون برايم داي" ينطلق بهذا التاريخ

أعلنت شركة أمازون أن "أمازون برايم داي" Amazon Prime Day، حدث التسوق السنوي للشركة، يقام يوم الاثنين، 21 يونيو وحتى 22 يونيو.

وعقدت الشركة تاريخياً حدث التسوق السنوي في منتصف شهر يوليو. ولكنها أجلت حدث العام الماضي حتى شهر أكتوبر بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وفي أحدث تقرير للأرباح، أكدت أمازون سابقًا أن حدث برايم داي Prime Day لهذا العام يعقد في الربع الثاني.

ومثل السنوات السابقة، يمكنك توقع الحصول على خصومات على سماعات الأذن اللاسلكية، وأجهزة التلفزيون من جميع الأحجام والأنواع، وألعاب الفيديو، والمزيد.

وأصبح حدث برايم داي Prime Day واحدًا من أفضل الفرص للحصول على الصفقات.

وتقول أمازون: إن حدث برايم داي لهذا العام يضم ملايين الصفقات من أفضل العلامات التجارية وأكثر من مليون صفقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت عملاقة التجارة الإلكترونية أنها تستثمر أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة خلال حدث برايم داي.

ويحصل أعضاء برنامج برايم Prime على رصيد بقيمة 10 دولارات لاستخدامه خلال حدث Prime Day إذا أنفقوا 10 دولارات في أنشطة تجارية صغيرة محددة عبر أمازون من 7 يونيو حتى 20 يونيو.