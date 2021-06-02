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"أسمنت السعودية" توصي بتوزيع 229 مليون ريال على المساهمين

شركة الأسمنت السعودية أسمنت السعودية
شركة الأسمنت السعودية
سوق السعودية

"أسمنت السعودية" توصي بتوزيع 229 مليون ريال على المساهمين

حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال

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دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بإجمالي 229.5 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 153 مليون سهم.

وقالت "أسمنت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وذكرت الشركة أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 6 يونيو 2021، المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 16 يونيو 2021 بواسطة بنك الرياض.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة الأسمنت السعودية، قد أظهرت تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.6% في الربع الأول من 2021 إلى 119.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 148.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح الأسمنت السعودية، بنسبة 1% إلى نحو 456 مليون ريال خلال 2020، مقابل 451.4 مليون ريال خلال 2019.

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