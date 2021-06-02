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"المراعي" تستحوذ على مصنع بن غاطي للمشروبات في الإمارات بـ215 مليون درهم

المراعي
شركة المراعي
استحواذ

"المراعي" تستحوذ على مصنع بن غاطي للمشروبات في الإمارات بـ215 مليون درهم

لتوسيع نطاق منتجات المشروبات في المنطقة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المراعي عن إبرام اتفاقية شراء أصول مع شركة بن غاطي لصناعة المشروبات، الشركة ذات المسؤولية المحدودة في تاريخ 1 يونيو 2021، للاستحواذ على الأصول المملوكة لشركة بن غاطي لصناعة المشروبات في دولة الإمارات بقيمة 215 مليون درهم.

وسيعزز هذا الاستحواذ قدرة شركة المراعي على خدمة عملائها، من خلال توسيع نطاق منتجات المشروبات في المنطقة، بحسب ما ورد في بيان للشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء.

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تم تمويل الصفقة بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي، فيما تظل الصفقة خاضعة للحصول على بعض الموافقات التنظيمية.

وتؤكد شركة "المراعي" على عدم وجود أطراف ذات صلة في عملية الاستحواذ.

وفي مايو المنصرم، أعلنت المراعي عن استحواذ إحدى شركاتها التابعة على حصة إضافية في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية.

وقالت الشركة في بيان، إن إحدى شركاتها التابعة وهي شركة المخابز الغربية أكملت الاستحواذ على حصة إضافية نسبتها 15% مملوكة لشركة العليان المالية المحدودة، في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية (شركة تابعة)، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون ريال، لتصبح نسبة ملكية حصص شركة المخابز الغربية بعد هذا الاستحواذ 75% من رأس مال الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية.

وتقوم الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية بتصنيع وبيع منتجات المخبوزات طويلة الأجل بالعلامة التجارية "سفن دايز".

وتم تمويل الاستحواذ بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي، وسوف ينعكس الأثر المالي في النتائج المالية لهذا الربع.

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