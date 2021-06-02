"ديار" توافق على تسوية من "ليميتليس" مقابل قطع أراضي ونقد

وافق مجلس إدارة شركة "ديار للتطوير" على مقترح التسوية الودية المقدمة من شركة ليميتليس والمتضمن عرض أراضي ودفع جزء نقداً لـ"ديار" وذلك لتسوية موضوع تنفيذ الحكم الصادر لصالح شركة ديار ضد شركة ليميتليس.

وأعلنت "ديار للتطوير" في إفصاح لسوق دبي المالي أن مجلس إدارة الشركة وافق من حيث المبداً على مقترح التسوية، بشرط أن تحتوي الأراضي المقترحة على البنية التحتية اللازمة بالإضافة إلى الموافقات على المخطط الرئيسي من جميع السلطات ذات الصلة.

مادة اعلانية

واشترطت الشركة بأن يتم تقييم الأراضي موضوع التسوية من قبل مقيمين خارجيين مستقلين يتم تعيينهم بشكل مشترك من قبل الطرفين على أن يتم أخذ موافقة المساهمين عند الإنتهاء من مسودة التسوية، وذلك من خلال قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وفقا لجريدة الخليج.

ووافق مجلس إدرة الشركة في اجتماعه الذي عقد أمس على إطلاق مشروع جديد في منطقة الخليج التجاري، والموافقة على بعض الأمور الاعتيادية.

وكانت شركة ديار للتطوير، أعلنت سابقاً أن مجموع المبالغ والتعويضات المنتظر سدادها بعد الحكم الصادر لصالحها من محكمة الاستئناف في الدعوى يصل إلى 621 مليون درهم.