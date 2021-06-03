البنك الأهلي المصري يمول "طاقة عربية" بـ916 مليون جنيه

كشف البنك الأهلي المصري وشركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة، عن توقيع عقود تمويلية بقيمة تصل إلى 916 مليون جنيه للمساهمة في تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة.

وقال البنك في بيان له، اليوم الخميس، إن التمويل يأتي استمراراً لدوره بصفته شريكا استراتيجيا في دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بالأنشطة الحيوية.

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وقال نائب رئيس البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح، إن البنك الأهلي المصري لا يدخر جهداً لدعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة.

وأضاف أن تلك المجهودات تتجسد من خلال المساهمة في توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن، والتي تأتي من ضمنها المنتجات البترولية التي تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بشكل أساسي، مشيرا إلى دور البنك المتنامي في دعم خطط وبرامج الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي.

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، باكينام كفافي، إن مجموعة طاقة عربية تساهم بمشروعاتها التوسعية في توفير فرص عمل عديدة وفي تعزيز رؤية الدولة المصرية لتأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة.

وأضافت كفافي أن فريق عمل مجموعة طاقة عربية يعمل بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية على خدمة أكثر من 1.4 مليون عميل في 42 مدينة بمصر.

تستهدف شركة طاقة عربية من خلال خطتها للتوسع الجغرافي إنشاء محطات جديدة للخدمات البترولية، حيث تدير حاليا 59 محطة وقود سائل بخلاف 23 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط وتهدف إلى زيادتها إلى 200 محطة بحلول عام 2023.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، إن البنك الأهلي المصري يستهدف بشكل أساسي من تلك التسهيلات إنشاء عدد 40 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لصالح شركة "ماستر جاس" التابعة لشركة "طاقة عربية"، بعدد من محافظات مصر؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في استخدام الغاز كبديل عن المنتجات البترولية.

وأضاف أن جزءاً من الاستثمارات يتم توجيهه لصالح شركة "طاقة للبترول" لتمويل إنشاء مستودع بمحافظة الإسكندرية، وذلك لدعم احتياطيات الدولة من المنتجات البترولية ومنع حدوث اختناقات بالمعروض بالسوق المحلي.