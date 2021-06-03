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مصر تترقب التقييم النهائي لسوديك من قبل الدار العقارية الأسبوع المقبل

سوديك
شركة سوديك
البورصة المصرية

مصر تترقب التقييم النهائي لسوديك من قبل الدار العقارية الأسبوع المقبل

الدار تسعى للاستحواذ على 51% من سوديك

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دبي - العربية.نت

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تترقب السوق المصرية العرض النهائي الذي ستتقدم به شركة الدار العقارية للاستحواذ على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، والذي من المنتظر أن يتم تقديمه الأسبوع المقبل بعد انتهاء عمليات الفحص النافي للجهالة.

وكانت شركة سوديك قد أعلنت فى 14 مارس الماضي تلقيها عرض استحواذ مبدئي من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم.

وقال محمود جاد محلل مالي أول قطاع العقارات في شركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية إن سوديك تتميز بتنوع في الأراضي الجغرافية لديها في مصر، وبالتالي كانت بديل أفضل لشركة الدار للدخول إلى السوق المصرية.

أن العرض المقدم من الدار جاء أعلى قليلا من سعر السوق خلال أخر سنة من تقديم العرض، لكنه أتى أقل من تقييم المحللين الذي ظهر قبيل تقديم العرض والذي جاء عند 21 جنيها، مشيرا في الوقت ذاته أن السعر النهائي سيتحدد عقب الفحص النافي للجهالة.

وأوضح أن أي عرض استحواذ على أي شركة مدرجة يؤدي بشكل غير مباشر إلى تعديل تقييم الشركات المماثلة، لأن الصفقة عندما تتم، يراجع المحللون كيفية تقييم سعر الصفقة ويعدلون تقييمهم على أساس هذا الأمر.

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