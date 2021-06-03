بياك.. شركة سعودية تدعم ريادة الأعمال والابتكار بـ 3 منتجات رئيسية

قال مدير إدارة دعم الابتكار في شركة بياك BIAC، محمد الحزيمي، إن الشركة تأسست عام 2017، ومع إطلاق رؤية المملكة 2030 حرصت الشركة على تحقيق الأهداف الرئيسية في دعم ريادة الأعمال.

وشركة بياك تابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتعمل بياك على تمكين الابتكار في المملكة العربية السعودية من خلال بناء وتشغيل ودعم وتطوير بيئة الابتكار ونقل التقنية إلى جانب إدارة المشاريع في جميع قطاعات الأعمال المختلفة.

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وأضاف أن الشركة تستهدف من خلال منتجاتها الثلاثة، وأولها إدارة الابتكار، إلى إدارة منصات الابتكار مثل حاضنات الأعمال، والبرامج المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال.

أما الخدمة الثانية التي تقدمها الشركة، فهي عبارة عن حزمة أو مجموعة من الخدمات التي تساعد رواد الأعمال على إطلاق شركاتهم مثل تقنية المعلومات، خدمات الموارد البشرية وخدمات إدارة الحسابات.

وأشار إلى أن الخدمة الثالثة تستهدف الشركة من خلالها رواد الأعمال الذين حققوا نجاحات في الأسواق الخارجية وتحثهم على الدخول إلى المملكة.

وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني، إنها ساهمت في توفير 2053 وظيفة، ودعمت 700 شركة تقنية، وتم الوصول إلى مليون مستفيد ومستفيدة، وتم تحويل 20 براءة اختراع إلى أعمال تجارية.

وتقول الشركة إنه أثرها الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.1 مليار ريال.

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".

وتسعى السعودية في إطار رؤية 2030، إلى دعم البحث والابتكار، حيث قدرت دراسة صدرت في 2019 أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030. مؤكدة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لذات الفترة.