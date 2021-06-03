"أسمنت الجنوب" تعلن إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 10 آلاف طن يومياً

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب"، عن إنشاء خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن في اليوم ليحل محل خطوط الإنتاج الحالية.

وبحسب بيان "أسمنت الجنوب" على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، فإنه من المتوقع البدء في إنشاء المشروع في النصف الثاني من عام 2021.

مادة اعلانية

وعن تكلفة المشروع وطريقة تمويله والتاريخ المتوقع للانتهاء من الإنشاء وبدء الإنتاج التجريبي قالت الشركة إنها ستعلن عنه لاحقاً.

وكانت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، قد سجلت تراجعاً في صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بـ4.3% إلى 175 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل تسجيل أرباح بـ 183 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.