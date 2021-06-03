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"الكيميائية" توقع اتفاقية مع "غلاكسو" للتصنيع بالسعودية بإيرادات 100 مليون ريال

الكيميائية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"
سوق السعودية

"الكيميائية" توقع اتفاقية مع "غلاكسو" للتصنيع بالسعودية بإيرادات 100 مليون ريال

يسهم ذلك في توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة "أجا فارما" مع شركة غلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية السعودية المحدودة في مدينة الرياض، للتصنيع في مصنع شركة "أجا فارما" في السعودية.

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، إن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من خبرات شركة غلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية في قطاع الرعاية الصحية الاستهلاكية وضمان نقل التقنية الخاصة بمنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية إلى السعودية، يليه الإنتاج على نطاق تجاري في مصنع "أجا فارما".

وأضافت أن مدة عقد الاتفاق 5 سنوات، بإجمالي إيرادات تقدر بنحو 100 مليون ريال، مما يعني زيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي فمن المتوقع أن يسهم ذلك في توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين.

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وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر المهيد، إن هذا التعاون الاستراتيجي من شأنه أن يسهم في تحقيق هدف توطين قطاع الدواء، مؤكداً على أن "أجا فارما" تهدف إلى توفير منتجات صيدلانية ودوائية عالية الجودة لشركات الأدوية العالمية الموجودة في المنطقة.

يذكر أن شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة "أجا فارما" شركة تابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة، وتمتلك شركة "أجا فارما" مصنعًا للأدوية والمنتجات الصيدلانية في حائل بالسعودية، وشركة غلاكسو سميث كلاين GSK هي شركة عالمية متخصصة في مجال الرعاية الصحية.

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