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"المجموعة السعودية" تقرر توزيع 225 مليون ريال على المساهمين

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
سوق السعودية

"المجموعة السعودية" تقرر توزيع 225 مليون ريال على المساهمين

عن النصف الأول للعام 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية على مساهمي "المجموعة السعودية" عن النصف الأول للعام 2021، بإجمالي 225 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 450 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأشارت إلى إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

كانت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة صافي ربح بلغت 305 ملايين ريال، مقابل 174 مليون ريال خسائر بالربع المناظر من العام الماضي.

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