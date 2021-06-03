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"جهينة" المصرية تنفي استحواذ "ADQ" أبوظبي على حصة فيها

البورصة المصرية

"جهينة" المصرية تنفي استحواذ "ADQ" أبوظبي على حصة فيها

يدير "جهينة" حالياً لجنة من عشرة مديرين تنفيذيين بالشركة

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دبي - العربية.نت

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نفت شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، تلقيها أي عروض رسمية أو خطابات من شركة أبوظبي القابضة للاستحواذ على حصة فيها.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد أشارت إلى أن شركة أبوظبي القابضة تدرس الاستحواذ على حصة في "جهينة" ضمن مساعيها للمزيد من الصفقات في مصر.

وتراجع سعر سهمها منذ أواخر العام الماضي بعد أن احتجزت السلطات صفوان ثابت مؤسس الشركة، وابنه سيف الدين ثابت، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة.

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وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت مؤسس الشركة، وابنه سيف الدين ثابت، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

ويدير جهينة حاليا لجنة من عشرة مديرين تنفيذين بالشركة.

يذكر أن جهينة المصرية تأسست في ثمانينيات القرن الماضي، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأميركا وأوروبا، وتعد إحدى أبرز شركات قطاع الألبان والعصائر في مصر.

وتشغل 4 مصانع تابعة، وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من 65 ألف منفذ تجزئة، كما تمتلك مزرعة الألبان التي تبلغ مساحتها 550 فدانا.

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