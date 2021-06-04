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بدءاً من يوليو.. مصرف لبنان يتيح سحب ما يعادل 800 دولار شهرياً

الدولار والأزمة الاقتصادية في لبنان(أرشيفية- فرانس برس)
الدولار والأزمة الاقتصادية في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
مصرف لبنان

بدءاً من يوليو.. مصرف لبنان يتيح سحب ما يعادل 800 دولار شهرياً

400 دولار إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية

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بيروت - رويترز

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قال مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة، إن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر تشرين الأول 2019، سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

وقال البنك في بيان، إنه من المقرر أن يصدر لاحقا التعميم الذي سيحدد تفاصيل القرار، والذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو تموز.

وكان متظاهرون في بيروت أغلقوا طرقا بإطارات مشتعلة ردا على منشور للبنك حول قرار مجلس شورى الدولة بمنع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية للدولار.

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لكن الرئيس اللبناني ميشال عون، قال إن تعميما يسمح للمودعين بالسحب من حساباتهم الدولارية بسعر ثابت عند 3900 للدولار لا يزال ساري المفعول.

وأشار بيان من الرئاسة صدر بعد اجتماع شارك فيه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إلى أنه "تقرر اعتبار أن التعميم 151 ما زال ساري المفعول".

وقد منعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار ومنعت التحويلات للخارج.

وبموجب منشور للمصرف المركزي صدر العام الماضي، كان مسموحا للمودعين بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت 3900 ليرة للدولار.

ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء، لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم.

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