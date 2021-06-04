"قطر الوطني" يوقع اتفاقاً مع شركة روسية لإدارة الأصول لجذب رؤوس الأموال

قالت مجموعة بنك قطر الوطني اليوم الجمعة، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة في.تي.بي كابيتال لإدارة الأصول التي مقرها موسكو، وذلك لإطلاق صناديق بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى كل من قطر وروسيا، وإنشاء مجموعة مختارة من العروض للمستثمرين الدوليين.

وقالت المؤسسة المالية التي مقرها الدوحة في قطر، وهي الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن مذكرة التفاهم ستساعد أيضا في "القيام بأنشطة مختلفة في إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية في مجالات أسواق الدين والأسهم والعقارات"، وفق ما نقلته "رويترز".

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من جهتها، قالت في.تي.بي كابيتال: "نتوقع أن يحظى الصندوق الروسي الذي سيركز على الاستثمارات في الاقتصاد القطري بشعبية كبيرة".