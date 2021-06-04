.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"قطر الوطني" يوقع اتفاقاً مع شركة روسية لإدارة الأصول لجذب رؤوس الأموال

بنك قطر الوطني
بنك قطر الوطني
اقتصاد قطر

"قطر الوطني" يوقع اتفاقاً مع شركة روسية لإدارة الأصول لجذب رؤوس الأموال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت مجموعة بنك قطر الوطني اليوم الجمعة، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة في.تي.بي كابيتال لإدارة الأصول التي مقرها موسكو، وذلك لإطلاق صناديق بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى كل من قطر وروسيا، وإنشاء مجموعة مختارة من العروض للمستثمرين الدوليين.

وقالت المؤسسة المالية التي مقرها الدوحة في قطر، وهي الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن مذكرة التفاهم ستساعد أيضا في "القيام بأنشطة مختلفة في إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية في مجالات أسواق الدين والأسهم والعقارات"، وفق ما نقلته "رويترز".

من جهتها، قالت في.تي.بي كابيتال: "نتوقع أن يحظى الصندوق الروسي الذي سيركز على الاستثمارات في الاقتصاد القطري بشعبية كبيرة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
قبل أن تذهب
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
اكتشف المزيد