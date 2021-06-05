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أول رد صيني على بايدن: واشنطن تقمع الشركات الصينية بلا ضمير

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أول رد صيني على بايدن: واشنطن تقمع الشركات الصينية بلا ضمير

بكين تتهم واشنطن بتعميم مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة

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دبي - العربية.نت

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، إن بكين تعارض بشدة توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً بحظر الاستثمار في عشرات الشركات الصينية.

وأدلى وانج بهذه التصريحات في إفادة صحافية، الجمعة، مشيراً إلى أن الحكومة الأميركية "تعمم مفهوم الأمن القومي، وتسيء استغلال سلطة الدولة، وتقمع بلا ضمير الشركات الصينية وتقيدها"، بسحب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت، ونقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

ووقع الرئيس بايدن أمراً تنفيذياً، الخميس، يضع عشرات الشركات الصينية على القائمة السوداء، ويحظر على الكيانات الأميركية الاستثمار بها.

وأوضح المتحدث الصيني أن ما قام به الجانب الأميركي "قوض قواعد السوق ونظامها، وأضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وكذلك مصالح المستثمرين العالميين، بما في ذلك مصالح المستثمرين الأميركيين".

ودعا وانج الإدارة الأميركية إلى سحب القرار "وتوفير بيئة تجارية واستثمارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية".

وقال: "ستتخذ الصين الإجراءات الضرورية لتحمي بشكل حازم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

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