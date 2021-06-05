ماجد الفطيم: افتتاح أول مركز ذكي يعمل بالروبوتات لطلبات كارفور السعودية

افتتحت مجموعة ماجد الفطيم، المتخصصة بتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا، أول مركز آلي لتحضير الطلبات عبر الإنترنت مدعوم بالروبوتات والذكاء الاصطناعي في السعودية.

ويأتي افتتاح المركز الجديد، في فرع كارفور بجدة في منطقة السليمانية، وبالتعاون مع شركة Takeoff الأميركية، التي تقدم حلولاً تقنية متقدمة لتطوير تجارة التجزئة الإلكترونية.

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ويعد افتتاح المركز في إطار التزام ماجد الفطيم بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفي إطار مساهمتها للارتقاء بقطاع التجزئة في المملكة ودعم التحول الرقمي وبناء البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الوطني.

وتم افتتاح المركز بحضور أمين محافظة جدة الدكتور صالح بن علي التركي، ووكيل وزارة الاتصالات للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد بن عبد العزيز البكري، وآلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وهاني ويس الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة.

ويعمل المركز على أتمتة مهمة إدارة الطلبات وتقليص الوقت المطلوب لمعالجتها إلى النصف، وسيشغل مساحة قدرها 3000 مترًا مربعًا، ويتكون فريق عمله من 100 موظف، من بينهم خمس موظفات سعوديات تتمثل مهمتهم بالإشراف على إدارة العمليات الآلية.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 2000 طلب يوميًا ويتم نقلها بواسطة 100 شاحنة مبردة. ويُعتبر هذا المركز هو الأول من بين مركزين لتحضير الطلبات تتبنى هذه التقنيات الآلية المتقدمة، حيث من المزمع افتتاح المركز الثاني في العاصمة الرياض خلال العام المقبل.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: "يشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، ويلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في بلورة مستهدفاتها، وتمكين المجتمع السعودي من قطف ثمار الحلول التقنية المتقدمة التي أصبحت جزءا أساسيًا من طريقة عملنا ومعيشتنا، ولذلك نحن سعداء اليوم بافتتاح هذا المركز الذي يجسد أحدث جهود "ماجد الفطيم" لتبني أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والروبوتات على مستوى العالم لدعم جهود المملكة في هذا الإطار".

وأضاف ويس: "بالتعاون مع Takeoff، سوف تساهم التكنولوجيا الآلية والروبوتات في مساعدتنا على تحضير طلبات العملاء بشكلٍ أسرع، وفي الوقت نفسه الحد من الأخطاء البشرية والاستفادة من مهارات زملائنا في خدمة عملائنا بشكلٍ أفضل. وسنستمر، كما هو الحال دائماً، في التركيز على تقديم قيمة استثنائية لعملائنا من خلال كل تجربة".

وقال نالا كارونانيثي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "تساهم الأتمتة في دفع صناعة التجزئة إلى الأمام، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواكبة متطلبات العملاء لتوفير خدمة أسرع. وانطلاقاً من موقعها الرائد في هذا القطاع، تلتزم كارفور باعتماد التقنيات الأكثر ابتكاراً لتعزيز كفاءتها التشغيلية. وهذا المركز هو الأول من بين مركزين اثنين، الأمر الذي يشكل دلالة واضحة على سعينا لتطوير عملياتنا بشكلٍ مستمر لتقديم خدمة أفضل لعملائنا".

وسيتمتع سكان محافظة جدة بالمزيد من الراحة والسهولة عند طلب مشترياتهم من كارفور، لا سيما بعد تطبيق التكنولوجيا الجديدة، حيث تنتقل الطلبات تلقائياً إلى النظام الذي يتحكم ويدير منشأة التخزين الآلية، والتي تتضمن أيضا قسم للأطعمة المبردة، في سابقة فريدة من نوعها بالنسبة لمركز آلي لتحضير الطلبات في المملكة.

ويستخدم المركز الجديد الذكاء الاصطناعي لتحضير طلبات العملاء من موقع التخزين الآلي، بينما تعمل الروبوتات المتنقلة المستقلة (AMRs) على مساعدة الزملاء بنقل السلع والحفاظ على مستويات المخزون عند خروج المنتجات من المنشأة.

وتقوم أجهزة متخصصة بالجرد باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مساحة التخزين للسلع حسب شعبية كل سلعة، ما يحسن بشكل كبير من توافر المخزون، ويتم تجهيز كافة الطلبات في غضون خمس دقائق، وبالتالي تقليص الوقت بين الطلب والتوصيل إلى النصف، الأمر الذي يساهم بتوصيل المنتجات للعملاء في المجتمعات المحيطة في الوقت المحدد وفي حالة ممتازة.

سجلت كارفور السعودية، في أعقاب انتشار جائحة كوفيد-19 ارتفاعاً بنسبة 285% في الطلبات عبر الانترنت في العام 2020، ما أدى إلى قيامها بتسريع خطط النمو للبيع عبر الإنترنت. ونتيجةً لذلك، قامت "ماجد الفطيم" بافتتاح أكبر مركز آلي لتلبية الطلبات عبر الإنترنت في العاصمة الرياض، في غضون ستة أسابيع، كما قامت بتزويد 9 من فروعها بالإمكانيات اللازمة لتحضير الطلبات عبر الإنترنت.