.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إعمار تنفي تعيين أي بنك لترتيب إصدار صكوك دولارية

إعمارالعقارية مناسبة
شركة إعمار
سوق دبي

إعمار تنفي تعيين أي بنك لترتيب إصدار صكوك دولارية

كانت آخر مرة طرحت فيها الشركة صكوكا دولية عام 2019

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نفت شركة إعمار العقارية تعيين بنوك لإصدار صكوك دولارية. وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، بأنها لم تعين أي بنك بشكل رسمي لإصدار أية صكوك، وذلك رداً على الخبر المنشور في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وكانت آخر مرة طرحت فيها الشركة صكوكا دولية عام 2019 وجمعت من خلالها 500 مليون دولار.

وخفضت ستاندر آند بورز تصنيف إعمار إلى‭‭BB+ ‬‬، وهو تصنيف عالي المخاطر، في يوليو تموز الماضي، بعدما تضررت أسهم قطاعات العقارات والاستهلاك من جائحة كوفيد-19 والقيود الناجمة عنها.

وتفيد بيانات تريدويب التابعة لرفينيتيف بأن الصكوك لأجل عشر سنوات التي صدرت في 2019 بعائد 3.875% يجري تداولها عند 101.3 سنت للدولار اليوم.

وأعلنت إعمار التي يمتلك فيها صندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 29.22%، الشهر الماضي زيادة صافي ربح الربع الأول 8% إلى 657 مليون درهم (178.88 مليون دولار)، وهو ما وصفه محمد العبار مؤسس الشركة بأنه يضاهي نتائج ما قبل الجائحة في 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد