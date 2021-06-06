إعمار تنفي تعيين أي بنك لترتيب إصدار صكوك دولارية

نفت شركة إعمار العقارية تعيين بنوك لإصدار صكوك دولارية. وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، بأنها لم تعين أي بنك بشكل رسمي لإصدار أية صكوك، وذلك رداً على الخبر المنشور في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وكانت آخر مرة طرحت فيها الشركة صكوكا دولية عام 2019 وجمعت من خلالها 500 مليون دولار.

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وخفضت ستاندر آند بورز تصنيف إعمار إلى‭‭BB+ ‬‬، وهو تصنيف عالي المخاطر، في يوليو تموز الماضي، بعدما تضررت أسهم قطاعات العقارات والاستهلاك من جائحة كوفيد-19 والقيود الناجمة عنها.

وتفيد بيانات تريدويب التابعة لرفينيتيف بأن الصكوك لأجل عشر سنوات التي صدرت في 2019 بعائد 3.875% يجري تداولها عند 101.3 سنت للدولار اليوم.

وأعلنت إعمار التي يمتلك فيها صندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 29.22%، الشهر الماضي زيادة صافي ربح الربع الأول 8% إلى 657 مليون درهم (178.88 مليون دولار)، وهو ما وصفه محمد العبار مؤسس الشركة بأنه يضاهي نتائج ما قبل الجائحة في 2019.