السعودية تهيمن على قائمة أقوى شركات المنطقة.. وأرامكو بالصدارة

هيمنت المملكة العربية السعودية على قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021 بواقع 37 شركة، تتصدرها أرامكو السعودية في المرتبة الأولى، وتليها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بواقع 20 شركة، بقيادة بنك أبوظبي الأول.

ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 42 بنكًا، انخفاضًا من 46 بنكًا في عام 2020. كما جاءت 5 بنوك ضمن الـ10 الكبار في القائمة. كذلك يأتي قطاعا العقارات والبناء والصناعة في المرتبة الثانية بواقع 10 شركات لكل منهما، أما قطاع الصناعة والاتصالات فجاء في المرتبة الثالثة بـ9 مشاركات.

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جاء هذا ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية لـ "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021" التي تضم أكبر الشركات المدرجة في أسواق المال، وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة. ولإعداد القائمة، جمعت فوربس الشرق الأوسط المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات، وأســـواق المال في دول المنطقة، وتقييم الشركات على أساس المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية. وقد استبعدت الشركات العامة الـتابعة لـشركات أخرى مــدرجة فــي أسـواق المال، كذلك استبعدت الـشـركات التي لـم تفصح عن القوائم المالية المجمعة المدققة لعام 2020، وذلك حتى 3 مايو/ أيار 2021 .

وانعكست تداعيات الجائحة على ربحية وقيم الشركات مقارنة بالعام الماضي. وسجلت الشركات الـمدرجة في قائمة العام الحالي مبيعات مجمعة بقيمة 550 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأرباح المجمعة 91 مليار دولار، بانخفاض %17.9 و%38.5 على التوالي، مقارنة بقائمة العام الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية لشركات قائمة العام نحو 3 تريليونات دولار، بزيادة قدرها %30.4 مقارنة بعام 2020. فيما تبلغ القيمة السوقية لأرامكو السعودية نحو 1.9 تريليون دولار، مما يشكل أكثر من %60 من إجمالي القائمة.

وارتفعت القيمة المجمعة للأصول بنسبة %2.9 لتصل إلى 3.6 تريليون دولار. بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية لنحو %93 من الشركات مقارنة بعام 2020، كما تمكنت %62 من الشركات من زيادة قيمة أصولها. ورغم تحديات العام الماضي التي واجهت الشركات في جميع أنحاء العالم، ضمت قائمة العام 8 شركات وافدة جديدة.

من بين الشركات الـ100 المصنفة في قائمة فوربس الشرق الأوسط، ظهرت 37 شركة في قائمة فوربس لأقوى الشركات العامة (Global 2000) لعام 2021. واحتلت أرامكو المركز الخامس في القائمة، كما احتفظت بلقبها كأكبر شركة نفط في العالم وأكبر الشركات قيمة في الشرق الأوسط.