الكويت الصناعي: 12 شركة متعثرة في سداد 194 مليون دولار

بلغ عدد الشركات والمصانع المتعثرة في سداد القروض الصناعية والتسهيلات التجارية تجاه بنك الكويت الصناعي 12 شركة ومصنع، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمديونيتها تجاه البنك ما يعادل 58.5 مليون دينار (194 مليون دولار) وذلك منذ عام 2015 حتى الآن.

وذكرت المصادر أن العملاء المتعثرين لدى "الصناعي" تختلف أنشطتهم ما بين قطاعات الاستثمار والمقاولات وصناعة المعدات الكهربائية والصناعات الغذائية والمرطبات وصناعة الأحذية والأثاث، وفقا لجريدة الأنباء.

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وحول أكبر المتعثرين في السداد، أشارت المصادر إلى أن قطاع الاستثمار يأتي في المقدمة بمديونية تبلغ 14.4 مليون دينار، تلته مديونية لمصنع بقيمة 13.9 مليون دينار لأحد المصانع المتخصصة في قطاع المواد والمنتجات الكيميائية، ثم مديونية بقيمة 11.89 مليون دينار في قطاع الصناعات المعدنية.