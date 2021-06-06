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تحديان أمام هواوي بعد إطلاق نظامها التشغيلي "هارموني"

هواوي

تحديان أمام هواوي بعد إطلاق نظامها التشغيلي "هارموني"

الشركة تستهدف 300 مليون هاتف ذكي من نظام التشغيل الجديد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وصف رئيس Graphene Ventures، نبيل برهانو، إطلاق شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، نظام التشغيل الخاص بها (هارموني أو.إس) للهواتف الذكية، بأنه سيعزز من مواجهة الشركة لتحديين كبيرين في المرحلة الحالية.

وأوضح برهانو في مقابلة مع "العربية" أن الشركة التي تتطلع للتعافي من عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة وعرقلت نشاطها في إنتاج الهواتف، ستواجه أول تحدٍ متمثل في مواكبة النظام مع مصنعي الأنظمة والشركات الأخرى، فيما يتمثل التحدي الآخر في كيفية تسويق النظام نفسه بدول مختلفة أبرزها في قارة أفريقيا.

وستبدأ هواوي في طرح نظام التشغيل هارموني في طرازات معينة من الهواتف الذكية، حيث ستتيح للمستخدمين فرصة تغيير نظام التشغيل الحالي المعتمد أساسا على منصة أندرويد التابعة لغوغل.

وأشار إلى وجود نوع من الضغوطات على الشركة، لكنها تعودت على العمل بشكل استراتيجي ومعروف عنها تحمل التحديات وتحقيق الأهداف على المدى الطويل.

يذكر أن هواوي تستهدف أن يصل عدد الأجهزة المزودة بهذا النظام إلى 300 مليون جهاز، بما في ذلك 200 مليون هاتف ذكي تابعة لهواوي، نهاية هذا العام.

ومن المتوقع أن يحدث الإصدار الجديد نقلة في عالم هواوي، بحيث يعمل على تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية.

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