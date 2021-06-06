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ديار للتطوير: عرض التسوية مع ليميتليس يبلغ 500 مليون درهم

ديار للتطوير
ديار للتطوير
سوق دبي

ديار للتطوير: عرض التسوية مع ليميتليس يبلغ 500 مليون درهم

مجلس إدارة ديار وافق على عرض التسوية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة "ديار للتطوير" إن عرض التسوية المقدم من شركة ليمتليس Limitless تبلغ قيمته 500 مليون درهم.

وكانت الشركة قد أشارت إلى أن مجلس إدارتها وافق في الأول من هذا الشهر بشكل مشروط على العرض المقدم من شركة ليميتليس لتسوية الحكم الصادر لصالح شركة ديار ضد Limitless والذي يتضمن سداد جزء من المستحقات نقدا ومنح ديار مجموعة من الأراضي.

واشترطت الشركة بأن يتم تقييم الأراضي موضوع التسوية من قبل مقيمين خارجيين مستقلين يتم تعيينهم بشكل مشترك من قبل الطرفين على أن يتم أخذ موافقة المساهمين عند الانتهاء من مسودة التسوية، وذلك من خلال قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وفقا لجريدة الخليج.

وكانت شركة ديار للتطوير، أعلنت سابقاً أن مجموع المبالغ والتعويضات المنتظر سدادها بعد الحكم الصادر لصالحها من محكمة الاستئناف في الدعوى يصل إلى 621 مليون درهم.

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