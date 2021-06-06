شركات عالمية تتقدم لشراء Medline للإمدادات الطبية بـ 30 مليار دولار

تقدمت مجموعة من شركات الملكية الخاصة، بما في ذلك Blackstone وHellman & Friedman لشراء شركة Medline لصناعة وتوزيع الإمدادات الطبية مقابل 30 مليار دولار، تشمل الديون، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة.

تعرف شركة Medline Industries ومقرها إلينوي الأميركية، بأنها واحدة من أكبر الشركات المصنعة والموردة لمنتجات الرعاية الصحية مثل الأجهزة والملابس الطبية والضمادات.

مادة اعلانية

تأسست Medline عام 1910 وحققت إيرادات بلغت 17.5 مليار دولار في عام 2020.

تخطط الشركة لاستخدام أموال الصفقة لتوسيع عروض منتجاتها، وتسريع التوسع الدولي، والقيام باستثمارات في البنية التحتية.