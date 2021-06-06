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شركات عالمية تتقدم لشراء Medline للإمدادات الطبية بـ 30 مليار دولار

A medical staff works inside a lab at a hospital in Beirut, Lebanon May 31, 2021. (Reuters/Mohamed Azakir)
مختبرات طبية
شركات

شركات عالمية تتقدم لشراء Medline للإمدادات الطبية بـ 30 مليار دولار

الصفقة تشمل الديون للشركة المستحوذ عليها وإيراداتها بلغت 17.5 مليار دولار العام الماضي

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دبي - العربية.نت

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تقدمت مجموعة من شركات الملكية الخاصة، بما في ذلك Blackstone وHellman & Friedman لشراء شركة Medline لصناعة وتوزيع الإمدادات الطبية مقابل 30 مليار دولار، تشمل الديون، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة.

تعرف شركة Medline Industries ومقرها إلينوي الأميركية، بأنها واحدة من أكبر الشركات المصنعة والموردة لمنتجات الرعاية الصحية مثل الأجهزة والملابس الطبية والضمادات.

تأسست Medline عام 1910 وحققت إيرادات بلغت 17.5 مليار دولار في عام 2020.

تخطط الشركة لاستخدام أموال الصفقة لتوسيع عروض منتجاتها، وتسريع التوسع الدولي، والقيام باستثمارات في البنية التحتية.

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