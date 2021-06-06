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لرقمنة المطاعم.. شراكة بين C3 الأميركية وWK السعودية بـ 100 مليون دولار

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لرقمنة المطاعم.. شراكة بين C3 الأميركية وWK السعودية بـ 100 مليون دولار

ياسر العبيدان للعربية: توظيف تقنيات متقدمة لتطوير خدمات الأغذية والمشروبات داخل المملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد الشريك والمستثمر في smart food holding التابعة لـ WK ياسر العبيدان، أن شركة C3 العربية هي الارتباط مع الأسطورة في الضيافة الأميركية، المؤسس لشركة C3 الأميركية وهي الأكثر تسارعا في التشغيل في أميركا.

وأوضح أن هذه الشركة المتخصصة في إدارة المطابخ والمطاعم، توظف قيمة عالية في استخدام التقنية، والتطور بمعايير عالمية، بما يتفق مع التطور الحاصل في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى التسارع الذي حققته شركة C3 الأميركية خلال عام، في قطاع المطاعم موضحا أن خدماتها تركز على جيل الشباب، لوجبات سريعة بدرجة عالية من الجودة، ومطاعم ذكية تواكب هذا التسارع.

وأضاف أن المشروع المشترك بين منصة تكنولوجيا الأغذية C3 الأميركية و"دبليو كي" السعودية بقيمة 100 مليون دولار، يستهدف إحداث ثورة في خدمات المطاعم، والتي ستنعكس على السوق بوجه عام.

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وبين أن الاتفاقية مع C3 الأميركية تمنحها صفة شريك بنسبة 49% في السعودية، وبالتالي الاستفادة من خبراتها في السوق المحلي، بما يشمل خلق الوظائف والفرص في السعودية.

كانت منصة تكنولوجيا الأغذية C3 التي يقع مقرها في الولايات المتحدة وشركة WK الاستثمارية القابضة السعودية، أعلنتا عن إطلاق مشروع سعودي مشترك بقيمة 100 مليون دولار، تتركز أعماله في قطاع صناعات الأغذية والمشروبات إذ يأتي ذلك من خلال تأسيس كيان مشترك باسم C3 العربية يتخذ من المملكة مقرا له.

يشار إلى أن حصة C3 في الكيان الجديد تبلغ 49% فيما تمتلك WK القابضة الحصة المتبقية والبالغة 51%.

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