.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"لازوردي" تُعلن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

لازوردي
فرع تابع لشركة لازوردي للمجوهرات
سوق السعودية

"لازوردي" تُعلن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

لزيادة رأسمالها عن طريق طرح حقوق أولوية بنسبة 34%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات، اليوم الأحد، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت لازوردي للمجوهرات، في بيان على "تداول السعودية"، إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون في 7 يونيو 2021، ويكون تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 14 يونيو 2021.

وأضافت الشركة أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 17 يونيو 2021.

الكويت الصناعي: 12 شركة متعثرة في سداد 194 مليون دولار شركات بنوك الكويت الكويت الصناعي: 12 شركة متعثرة في سداد 194 مليون دولار

ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب، كليـاً أو جزئيـاً في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي، فإنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، إن وجدت على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم المستشار المالي ومتعهد التغطية لعملية الطرح شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار "شركة سامبا كابيتال" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة لازوردي للمجوهرات في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

يذكر أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين لأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأربعاء 2 يونيو 2021.

كانت الجمعية العامة للشركة قد وافقت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح حقوق أولوية بنسبة 34% من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد