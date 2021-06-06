"لازوردي" تُعلن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات، اليوم الأحد، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت لازوردي للمجوهرات، في بيان على "تداول السعودية"، إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون في 7 يونيو 2021، ويكون تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 14 يونيو 2021.

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وأضافت الشركة أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 17 يونيو 2021.

ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب، كليـاً أو جزئيـاً في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي، فإنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، إن وجدت على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم المستشار المالي ومتعهد التغطية لعملية الطرح شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار "شركة سامبا كابيتال" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة لازوردي للمجوهرات في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

يذكر أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين لأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأربعاء 2 يونيو 2021.

كانت الجمعية العامة للشركة قد وافقت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح حقوق أولوية بنسبة 34% من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال.