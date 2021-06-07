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أبوظبي الأول يصدر سندات خضراء بقيمة 150 مليون يوان

بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول
بنوك الإمارات

أبوظبي الأول يصدر سندات خضراء بقيمة 150 مليون يوان

لتمويل مشروعات ذات مزايا بيئية

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دبي - رويترز

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قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، اليوم الاثنين، إنه أصدر سندات خضراء بقيمة 150 مليون يوان (23 مليون دولار).

وذكر البنك في بيان أن هذه السندات هي أول إصدار خاص لسندات خضراء مقومة باليوان من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأصدر البنك سندات خضراء، وهي أدوات دين لتمويل مشروعات ذات مزايا بيئية، بعدة عملات من بينها الدولار والفرنك السويسري بأكثر من مليار دولار.

ولم يكشف البنك تفاصيل أخرى عن صفقة بيع السندات.

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