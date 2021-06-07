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السعودية للكهرباء تعلن استقالة الرئيس التنفيذي وتعيين خالد القنون بديلاً له

الشركة السعودية للكهرباء مناسبة
الشركة السعودية للكهرباء
السعودية للكهرباء

السعودية للكهرباء تعلن استقالة الرئيس التنفيذي وتعيين خالد القنون بديلاً له

شغل "خالد القنون" العديد من المناصب في الشركة السعودية للكهرباء خلال 31 سنة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن حسين السديري من منصبه اعتباراً من اليوم الاثنين، الموافق 7 يونيو 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن المجلس وافق على تكليف المهندس خالد بن حمد القنون بمهام الرئيس التنفيذي اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.

أرجعت الشركة أسباب استقالة السديري إلى ظروف خاصة.

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وأشارت إلى أن خالد القنون حاصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وشغل العديد من المناصب في الشركة السعودية للكهرباء خلال 31 سنة، وهو عضو في عدد من مجالس إدارات الهيئات واللجان المحلية.

كانت الشركة السعودية للكهرباء، قد تحولت للربحية في الربع الأول من العام 2021، بصافي أرباح نحو 1.69 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 2.44 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

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