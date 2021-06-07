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الصحة العالمية تدعو فايزر ومودرنا لمشاركة بياناتهما حول لقاحات كورونا

فتى يتلقى لقاح فايزر في نيويورك
فتى يتلقى لقاح فايزر في نيويورك
لقاح كورونا

الصحة العالمية تدعو فايزر ومودرنا لمشاركة بياناتهما حول لقاحات كورونا

تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا ليس ضرورة قصوى من وجهة نظر المنظمة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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دعت منظمة الصحة العالمية شركتي فايزر ومودرنا لمشاركة بياناتهما حول لقاحات كورونا، في سياق متابعتها لتطورات توزيع اللقاح في دول العالم.

بدروهم قال أبرز خبراء اللقاحات في منظمة الصحة، إن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا ليس ضرورة قصوى من وجهة نظر المنظمة، بالنظر للإمداد الشحيح عالمياً من الجرعات.

وفي أحدث الإحصاءات سجلت بريطانيا 5683 إصابة جديدة بكوفيد-19 الاثنين، فضلا عن وفاة واحدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات حكومية أيضا أن 40 مليونا و460576 شخصا تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من أحد اللقاحات المضادة للفيروس.

وتدور تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان يمكن حصول النساء المرضعات والنساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد.

تأتي هذه التساؤلات بخاصة أن هناك بعض الآراء التي حذرت من أن التجارب السريرية لم تشتمل على أعداد من تلك الفئات، أو لم يمض وقت كاف للتأكد من دقة التجارب السريرية بمرور الوقت.

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