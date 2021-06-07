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نظام تشغيل آبل iOS 15.. تحديثات جديدة على خطى "أندرويد"

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نظام تشغيل آبل iOS 15.. تحديثات جديدة على خطى "أندرويد"

يتوقع أن تسمح آبل بالمزيد من الخيارات لتخصيص الأجهزة أسوة بنظام أندرويد

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دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة أبل إطلاق تحديثها الجديد لنظام التشغيل iOS 15 الأسبوع المُقبل في مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2021.

وتشير التسريبات بشأن التحديث الجديد، إلى وجود مميزات جديدة تشبه بعضها مميزات نظام أندرويد، من بينها إمكانية اختيار إذا كان الهاتف يصدر صوتاً أم لا، اعتماداً على حالة المستخدم، وما إذا كان التنبيه بالإشعار مصحوباً بنغمة أم لا، ليتمكن المستخدم من إنشاء عدة أوضاع مثل القيادة أو النوم أو العمل.

ومن المزمع أن يتضمن التحديث الجديد قائمة توضح التطبيقات التي تجمع بيانات آيفون الخاصة بك، وذلك استكمالاً لتحديث سياسة خصوصية المستخدم في الإصدار السابق iOS 14، بعرض البيانات التي يجمعها كل تطبيق حتى تتمكن من اختيار تنزيله، نقلاً عن تقرير لـ"فوربس" اطلعت عليه "العربية.نت".

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ويتوقع أن تسمح أبل بالمزيد من الخيارات لتخصيص الأجهزة أسوة بنظام أندرويد، لكنه من غير المتوقع سماحها بوضع رموز التطبيقات في أي مكان على الشاشة.

وقد يشكل النظام الجديد من أبل إصلاحا شاملا للشاشة الرئيسة مع iPadOS 15، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أبل ستسمح للمستخدمين بوضع رموز التطبيقات في أي مكان على الشاشة أو ما إذا سيقيدونها.

وتشير التقارير إلى أن أبل ستعلن عن تحسينات على المساعد الصوتي Siri في WWDC 2021 لمطابقة التطورات الحالية والمقبلة في مساعد غوغل، كما يرغب الكثير من المستخدمين أن تمنحهم أبل بعض الحرية من خلال السماح لهم باختيار تطبيقاتهم المفضلة لأشياء مثل تصفح الويب أو الاستماع إلى الموسيقى.

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