فودافون مصر توزع أرباحاً استثنائية 10 مليارات جنيه بالاتفاق مع المصرية للاتصالات

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مساهمين معدلة مع مجموعة فودافون العالمية، تضمنت تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر.

وبحسب بيان لوزارة الاتصالات المصرية، اليوم الاثنين، فإنه بموجب الاتفاقية توزع شركة فودافون مصر توزيعات استثنائية تقدر بقيمة 10 مليارات جنيه مصري للمساهمين عن العام الجاري 2021، منها مليارا جنيه توزيعات أرباح في مارس الماضي.

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واتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات أرباح فودافون مصر مستقبلاً لتصبح 60% من التدفقات النقدية الحرة لها، وكذلك حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في "شركة فودافون مصر" داخل مجموعة فودافون العالمية.

ونصت الاتفاقية، على حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، وحصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.

وفي سياق متصل، أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على سهم المصرية للاتصالات اليوم الاثنين، لحين الإفصاح عن الاتفاقية.