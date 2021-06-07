.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزيرة التجارة الأميركية تحذر: الهجمات على الشركات "قد تتكثف" 

قرصنة
قرصنة
شركات

وزيرة التجارة الأميركية تحذر: الهجمات على الشركات "قد تتكثف"

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

شددت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، أمس الأحد، على التهديد الدائم الذي تشكله الجرائم الإلكترونية ومسؤولية الشركات الخاصة في حماية نفسها من هذه الآفة التي يمكن أن تتزايد، بحسب قولها.

وقالت لشبكة "إي بي سي": "أعتقد أن أول شيء يجب أن نعترف به هو واقع، وعلينا نحن والشركات أن نفترض أن هذه الهجمات (المعلوماتية) موجودة هنا للأبد وربما تتكثف".

وتعرضت شركات أميركية أو أخرى تعمل في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لعدة هجمات معلوماتية واسعة النطاق، أدت الى إبطاء أو حتى وقف إنتاجها.

للمرة الخامسة في أسبوعين.. النيران تلتهم منشآت إيرانية و"لا شبهات تخريب" اقتصاد اقتصاد إيران للمرة الخامسة في أسبوعين.. النيران تلتهم منشآت إيرانية و"لا شبهات تخريب"

ويعتبر العديد من الخبراء أن قراصنة المعلوماتية الذين يقفون وراء هذه الهجمات موجودون في روسيا.

من المرتقب أن يجعل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي طرح الأربعاء فكرة ردود محتملة ضد موسكو بعد هذه الهجمات، من ذلك أحد المواضيع الرئيسية لجولته في أوروبا خلال قمة مجموعة السبع اعتبارا من الجمعة في بريطانيا، ثم خلال لقائه نظيره فلاديمير بوتين في جنيف في 16 حزيران/يونيو.

وردا على سؤال حول رد فعل أميركي أقوى أو حتى رد عسكري، قالت الوزيرة الأميركية الأحد إن "كل الخيارات ممكنة"، مؤكدة أن ذلك يشكل "أولوية" لإدارة بايدن.

رغم أن مسؤولية الحماية في مواجهة مثل هذا الخطر تقع على عاتق الشركات، إلا أن حكومة الولايات المتحدة لا تريد اتخاذ إجراءات ملزمة. وقالت الوزيرة: "في الوقت الراهن، نحض الشركات على القيام بذلك".

في الأسابيع الأخيرة، تعرضت شركة "كولونيال بايبلاين" المشغلة لخط أنابيب نفط أميركي ضخم، وشركة اللحوم العالمية العملاقة "جي بي إس" لهجمات برمجيات الفدية التي يستغل منفذوها ثغرات أمنية لتعطيل أنظمة معلوماتية، والمطالبة لاحقا بفدية من أجل إعادة تشغيلها.

الهجوم على شركة كولونيال بايبلاين التي أقرت بدفع 4,4 مليون دولار للقراصنة، أدى رغم ذلك في مطلع أيار/مايو إلى مشاكل كبرى في إمدادات الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة، ما جعل هذه الهجمات أمرا ملموسا بالنسبة للأميركيين بعدما كانت تمر بصمت في الشركات.

من جانب آخر، دعا السناتور الأميركي مارك وارنر وهو ديمقراطي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الأحد عبر شبكة "إن بي سي"، إلى أن يبدي القطاع الخاص شفافية أكبر في هذا المجال عبر الإبلاغ بشكل منهجي عن الهجمات التي يتعرض لها. كما أثار احتمال حظر دفع مثل هذه الفديات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
"ذراع كوفيد".. عارض مزعج للقاحات كورونا
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد