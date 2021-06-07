"أرامكو" تعين بنوكاً لطرح صكوك دولارية للمرة الأولى في تاريخها

عينت "أرامكو" السعودية، أكبر شركة للطاقة في العالم، بنوكا عالمية في سعيها لطرح أول صكوك إسلامية مقومة بالدولار.

وقد يعرض عملاق النفط السعودي ثلاث شرائح من الصكوك المستحقة بآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن مصدر مطلع على الأمر.

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وتعمل "أرامكو" على جمع سيولة لتمويل التزامها بدفع 75 مليار دولار من توزيعات الأرباح، وهو تعهد قطعته الشركة لحشد الدعم لطرحها العام الأولي.

وأدى انتشار فيروس كورونا وعمليات الإغلاق واسعة النطاق التي حدت من الطلب على النفط العام الماضي، إلى تراجع سعر خام برنت إلى ما يقل قليلاً عن 16 دولارًا للبرميل في عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ 1999. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر النفط بأكثر من أربعة أضعاف إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل.

وبينما ارتفعت أرباح "أرامكو" في الربع الأول من العام، بفضل الانتعاش في أسعار كل من النفط الخام والغاز، انخفض التدفق النقدي الحر إلى أقل من 18.75 مليار دولار اللازمة لدفع أرباح الفترة، بحسب "بلومبرغ".

سيكون الطرح المخطط له الأول منذ نوفمبر، عندما جمعت "أرامكو" 8 مليارات دولار من عرض للسندات. وكان طرحها الأول البالغ 12 مليار دولار قبل أكثر من عام بقليل ضخمًا أيضًا، وفقًا لمعايير سندات الشركات في الشرق الأوسط.

وعينت "أرامكو" أكثر من 10 بنوك من جميع أنحاء العالم لتنظيم طرح الصكوك اعتبارًا من اليوم الاثنين، وفقًا لما نشرته "بلومبرغ".

يذكر أن النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، خالد الدباغ، قال في مايو الماضي، إن الشركة جاهزة لجميع خيارات التمويل بما فيها الديون خاصة مع استمرار جائحة كورونا وفي ظل الإقبال الكبير الذي تشهده سندات الشركة.

وأضاف أن المركز المالي للشركة قوي ومرن ولديها أولويات واضحة لاستخدام النقد، وتتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة ومرونة في الإنفاق الرأسمالي.

وأشار إلى أن "أرامكو" قامت ببناء علاقات إيجابية مع أسواق الدين العالمية، من خلال الإصدارات السابقة التي أثبتت نجاحها بناء على تغطيتها، كما أن الإقبال كان مرتفعا من قبل مستثمرين جدد على سندات الشركة خاصة لأجل 50 عاماً.

تصنيف موديز

وأصدرت وكالة موديز اليوم الاثنين تصنيفا لبرنامج إصدار الشهادات الائتمانية الجديد لأرامكو عند الفئة P(A1)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة إنه لم يتم تغيير تصنيفات "أرامكو السعودية" الأخرى، بما في ذلك تصنيف المُصدر على المدى البعيد في الفئة A1، وتصنيف المقياس المحلي للمُصدر على المدى البعيد في الفئة Aaa.sa، وتصنيف برنامج السندات العالمية على المدى المتوسط (GMTN) في الفئة (P)A1 وتصنيفات إصدارات السندات الأساسية غير المدعومة بأصول في الفئة A1.