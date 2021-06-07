"المعمر" و"الفرنسي كابيتال" تعتزمان تأسيس صندوق استثمار لتطوير مراكز البيانات 

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع السعودي الفرنسي كابيتال لإنشاء صندوق استثماري خاص يهدف إلى تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتوقعت "إم آي إس" في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، أن يبلغ حجم هذا الصندوق كمرحلة أولى نحو 700 مليون ريال، ومع العلم أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة للتطوير تهدف للوصول من خلال المراحل المختلفة ليكون حجم الاستثمار المستهدف يصل إلى 3.5 مليار ريال.

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وذكرت أنه بموجب هذه المذكرة فإن شركة المعمر لأنظمة المعلومات هي المطور الرئيسي لجميع مراكز البيانات التابعة للصندوق والمسؤول عن تطوير وتشغيل وإدارة وتسويق هذي المراكز بصفة حصرية.

وبموجبها ستحصل شركة المعمر لأنظمة المعلومات على نسبة مئوية سنوية من إيرادات وعائدات هذه المراكز بالمقابل، علماً أن نسبة ملكية الشركة في وحدات الصندوق ستكون 10%.

وبحسب بنود الاتفاقية، فإن السعودي الفرنسي كابيتال، تنشئ وتدير الصندوق.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين لمدة 180 يوم عمل، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.