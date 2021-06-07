"فليبكارت": محادثات مع سوفت بنك وصناديق سيادية لجمع 3 مليارات دولار

تجري شركة Flipkart الهندية للتجارة الإلكترونية المملوكة لسلسلة متاجر التجزئة الأميركية Walmart محادثات مع مجموعة من المستثمرين، من بينهم سوفت بنك وعدة صناديق سيادية، لجمع نحو 3 مليارات دولار على الأقل، وذلك بحسب وكالة "بلومبرغ".

تعتزم مجموعة سوفت بنك اليابانية استثمار ما بين 300 مليون دولار و500 مليون دولار في Flipkart من خلال صندوقها (Vision Fund II) بحسب ما ذكرته المصادر.

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هذا وتسعى Flipkart لزيادة رأسمالها قبل طرحها العام المخطط له العام المقبل، وتستهدف تقييما بنحو 40 مليار دولار.

من ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات للاستثمار في جولة التمويل الأخيرة لكيتوبي في دبي من خلال صندوق التكنولوجيا الثاني لها.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر لأسمائها لأن الأمر غير معلن، إن صندوق رؤية 2 التابع للمجموعة اليابانية طرح مقترحا لاستثمار بنحو 400 مليون دولار في كيتوبي.

ورفضت سوفت بنك التعقيب. وامتنعت كيتوبي أيضا عن التعليق، بحسب وكالة "رويترز".