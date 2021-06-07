GFH ترفع ملكيتها في "الخليجي التجاري" إلى 69%

أعلنت مجموعة GFH المدرجة في سوق دبي المالي، زيادة نسبة ملكيتها في المصرف الخليجي التجاري من 55.4% إلى نحو 69%.

إذ استحوذت المجموعة على هذه الحصص من "شعاع كابيتال" وصندوق Goldilocks التي تديره "شعاع".

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وتوقعت GFH أن يكون لهذا الاستحواذ أثر إيجابي على نتائجها، من دون أن تفصح عن قيمة الصفقة.

وكانت المجموعة استحوذت على حصة أغلبية في شركة Roebuck Asset Management المتخصصة في إدارة الأصول العقارية اللوجستية والمساحات التجارية في بريطانيا وأوروبا.

وتقوم شركة Roebuck بإدارة أصول بقيمة إجمالية للاستثمار تقارب 1.9 مليار دولار، تغطي مساحة أرضية تزيد عن 15 مليون قدم مربعة.

وأعلنت مجموعة GFH المالية، تحقيق صافي ربح خلال عام 2020، بلغ 45.1 مليون دولار، مقارنة بـ 66.03 مليون دولار في 2019، بتراجع 31.7%.