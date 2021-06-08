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الخطوط القطرية تكشف عن خلافها مع إيرباص

الخطوط القطرية
الخطوط القطرية
طيران

الخطوط القطرية تكشف عن خلافها مع إيرباص

السطح تحت الطلاء يتضرر بوتيرة سريعة

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

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قالت الخطوط الجوية القطرية لرويترز اليوم الثلاثاء، إن السطح تحت الطلاء الذي يغطي عددا من طائراتها من طراز إيرباص إيه 350 يتضرر بوتيرة سريعة وقررت أنها لن تتسلم أي طائرة جديدة من هذه الطائرات عريضة البدن لحين حل المشكلة.

وهناك خلاف بين الناقلة الخليجية والشركة الأوروبية، وحذرت الخطوط القطرية الأسبوع الماضي شركة صناعة الطائرات من تداعيات صناعية في حالة عدم تسوية الخلاف، لكنها لم تكشف عن تفاصيل كافية بشأن المحادثات حتى الآن.

وقال متحدث باسم إيرباص، إن الشركة تجري محادثات بشكل دائم مع عملائها لكن مثل تلك المحادثات سرية.

وتؤكد مجموعة الطيران الأوروبية خططاً لزيادة إنتاج طائرات عائلة A320 إلى 45 طائرة شهرياً في الربع الرابع، كما تجهز الموردين للارتقاء إلى 64 طائرة كهدف شهري بحلول الربع الثاني من عام 2023.

كما جاء في بيان أنها تستهدف تحقيق معدل مرتفع يبلغ 70 بحلول بداية عام 2024 و75 بحلول عام 2025.

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