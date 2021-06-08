مصر.. "بالم هيلز" تُصدر سندات توريق بـ 1.2 مليار جنيه

أعلنت شركة "بالم هيلز" للتعمير، وبالتعاون مع شركة "ثروة كابيتال"، عن إتمام الإصدار السادس وتوريق محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة تقترب من 1.2 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية اليوم، أن الإصدار يتعلق بنحو 355 وحدة سكنية تابعة للشركة والتي تم تسليمها لعملاء الشركة في عدة مشروعات.

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وبحسب البيان، قد تم طرح السندات الخاصة بالإصدار على 4 شرائح بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية، حيث تراوحت تصنيفاتها بين - AA+ /AA/ A/ A.

وقامت شركة ثروة لترويج الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مدير الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كلا من شركة مصر كابيتال وبنك مصر ، البنك العربي الأفريقي، والبنك الأهلي المتحد. كما قام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.

كان مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير قد وافق خلال شهر أبريل الماضي على تنفيذ عملية توريق بقيمة 800 مليون جنيه. كما قامت شركة "مصر كابيتال" للوساطة في السندات لأول مرة بدور وسيط التداول في السوق الثانوي الوسيط بهدف تسهيل دخول المستثمرين من الأفراد الطبيعيين للاستثمار في سندات التوريق.