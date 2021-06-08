.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر.. "بالم هيلز" تُصدر سندات توريق بـ 1.2 مليار جنيه

عقارات مصر بالم هيلز
عقارات تابعة لشركة بالم هيلز
البورصة المصرية

مصر.. "بالم هيلز" تُصدر سندات توريق بـ 1.2 مليار جنيه

الإصدار يتعلق بنحو 355 وحدة سكنية تابعة للشركة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "بالم هيلز" للتعمير، وبالتعاون مع شركة "ثروة كابيتال"، عن إتمام الإصدار السادس وتوريق محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة تقترب من 1.2 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية اليوم، أن الإصدار يتعلق بنحو 355 وحدة سكنية تابعة للشركة والتي تم تسليمها لعملاء الشركة في عدة مشروعات.

وبحسب البيان، قد تم طرح السندات الخاصة بالإصدار على 4 شرائح بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية، حيث تراوحت تصنيفاتها بين - AA+ /AA/ A/ A.

ضريبة 14% لهذا النوع من المطاعم في مصر.. تعرف على التفاصيل اقتصاد اقتصاد مصر ضريبة 14% لهذا النوع من المطاعم في مصر.. تعرف على التفاصيل

وقامت شركة ثروة لترويج الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مدير الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كلا من شركة مصر كابيتال وبنك مصر ، البنك العربي الأفريقي، والبنك الأهلي المتحد. كما قام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.

كان مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير قد وافق خلال شهر أبريل الماضي على تنفيذ عملية توريق بقيمة 800 مليون جنيه. كما قامت شركة "مصر كابيتال" للوساطة في السندات لأول مرة بدور وسيط التداول في السوق الثانوي الوسيط بهدف تسهيل دخول المستثمرين من الأفراد الطبيعيين للاستثمار في سندات التوريق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية
الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت"
الأكثر قراءة
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية
هجوم متعمد.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في كندا هجوم متعمد.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في كندا
قبل أن تذهب
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
اكتشف المزيد