هجوم سيبراني أو خلل تقني؟.. هذه مخاطر توقف مواقع العالم على الإنترنت

توقع المختص في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، الدكتور عبدالرزاق المرجان، في مقابلة مع "العربية" أن يكون هناك صدى كبير للخلل الذي عطل مواقع إلكترونية كبرى في العالم، بسبب خلل حصل في شركة "فاستلي" في أميركا.

وأضاف المرجان في مقابلة مع "العربية" أن تنوع المواقع من قطاعات الإعلام والتجزئة وغيرها، سيترك صدى واضح على عدة شركات مثل أمازون للتجارة الإلكترونية.

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واستبعد وجود هجوم سيبراني ما دامت الشركات المتعرضة للخلل لم تزل تفيد بعدم وجود شبهة هجوم إلكتروني.

بدورها أعلنت شركة فاستلي للخدمات السحابية، أنها أصلحت الخلل الذي تسبب في تعطل العديد من المواقع العالمية. وقالت الشركة إن خدماتها عادت للعمل بعد عطل دام لساعات هذا الصباح.

كان العطل تسبب في خروج العديد من المواقع الحكومية والإخبارية عن العمل منها موقع الحكومة البريطانية وصحف نيويورك تايمز والغارديان وسي إن إن وغيرها، إلا أنها عادت للعمل بعد ذلك.