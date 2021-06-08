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وزير الاتصالات للعربية: اتفاقية المصرية وفودافون تنهي التشابكات

شركات

وزير الاتصالات للعربية: اتفاقية المصرية وفودافون تنهي التشابكات

تعديل اتفاقية الشراكة بين المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، في مقابلة مع "العربية" أن الاتفاقية الموقعة بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية، تنهي الكثير من التشابكات والتوتر الذي كان قائما في السابق.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر، لتدفع توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 10 مليارات جنيه مصري للمساهمين خلال العام الحالي.

وبين أن الاتفاقية وضعت حدا أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بـ 60% من التدفقات النقدية لفودافون، موضحا أنه يتعين على المصرية للاتصالات أن يكون لها دور وصوت في مثل هذه القرارات، وهذا لم يكن موجودا في اتفاقية الشراكة السابقة.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في "شركة فودافون مصر" داخل مجموعة فودافون العالمية.

واعتبر الوزير أن تعديل اتفاقية الشراكة يستهدف دعم حقوق المصرية للاتصالات في فودافون، موضحاً أن فودافون ستقوم بتوزيع 10 مليارات جنيه منها 45% لصالح المصرية للاتصالات.

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