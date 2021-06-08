"المعمر" للعربية: طرح الصندوق مع "الفرنسي" يستهدف مستثمرين محليين ودوليين

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، إبراهيم المعمر، في مقابلة مع "العربية" أن الصندوق الاستثماري لتشغيل مراكز البيانات مع "السعودي الفرنسي كابيتال" يستهدف جذب مستثمرين محليين ودوليين.

وكشف أن المتوقع الحصول على الموافقات النهائية للصندوق خلال 4 شهور مقبلة، وبدء العمليات التشغيلية لإنشاء المراكز خلال 6 شهور.

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وأشار إلى توقيع شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" مذكرة تفاهم ملزمة مع السعودي الفرنسي كابيتال لإنشاء صندوق استثماري خاص يهدف إلى تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتوقع المعمر أن يبلغ حجم هذا الصندوق كمرحلة أولى نحو 700 مليون ريال، موضحا أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة للتطوير تهدف للوصول من خلال المراحل المختلفة ليكون حجم الاستثمار المستهدف يصل إلى 3.5 مليار ريال.

وكشف أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات ستملك 10% من الصندوق لتكون هي المطور الرئيسي لجميع مراكز البيانات التابعة للصندوق والمسؤول عن تطوير وتشغيل وإدارة وتسويق هذي المراكز بصفة حصرية.

وبحسب بنود الاتفاقية، فإن السعودي الفرنسي كابيتال، تنشئ وتدير الصندوق.

وقال المعمر إن مراكز البيانات المستهدفة ستبدأ من طاقة 12 ميغاوات لتصل إلى 90 ميغاوات خلال سنوات من بدء عمل الصندوق.

وأشار إلى مواكبة هذا الصندوق لطموحات رؤية السعودية 2030 التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات لأكثر من 6 مرات في 2025.

وبشأن تقديرات كلفة الخلل الذي تعرضت له المواقع الإلكترونية في العالم، اليوم الاثنين، قال المعمر إن هذه الأزمة وغيرها تسلط الضوء على أهمية رفع الاستثمارات في مراكز البيانات وخوادم البيانات على مستوى العالم، مؤكدا أن من الصعب تقدير خسائر مثل هذه الأزمات في الوقت الحالي لحين تبيان مدى تأثر المستخدمين منها.