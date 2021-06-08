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"إن إم سي" تتلقى دعماً من الجهات الدائنة لإعادة الهيكلة

شركات

"إن إم سي" تتلقى دعماً من الجهات الدائنة لإعادة الهيكلة

الاتفاق مع الدائنين يجعلهم مساهمين في الشركة

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دبي - العربية.نت

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أعلن الأوصياء المشتركون لشركة NMC للرعاية الصحية عن استلام التزامات مؤكدة من الدائنين، ستضمن خروج المجموعة من تحت إدارة سوق أبوظبي العالمي، وبالتالي خروج الشركات العاملة تحت مظلة NMC من عملية إعادة الهيكلة.

وبهذا يصبح الدائنون مساهمين في الشركة بموجب "صك إدارة الشركة" أو ما يعرف بـ deeds of company arrangement، وهو ترتيب ملزم بين الشركة ودائنيها يحدد كيفية التعامل مع شؤونها وأصولها.

ولم تصدر حتى الآن إعلانات من كبار الدائنين بشأن موقفهم من خطة إعادة الهيكلة.

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الجدير بالذكر أن مجموعة NMC التي كانت مدرجة في بورصة لندن، كشفت عن قروض غير مفصح عنها بأكثر من أربعة مليارات دولار.

وبدأت القصة عندما شككت شركة مادي واترز في الأوضاع المالية لـNMC، وفي أسعار شراء أصول لها والإنفاق الرأسمالي، قائلة إن ثمة مبالغة كبيرة في الحالتين. وفي أعقاب ذلك، أعلنت NMC عن ديون أعلى مما كان معلنا عنه من قبل.

وكبار دائني NMC هم بنك أبوظبي التجاري ( 981 مليون دولار )، وبنك دبي الإسلامي ( 541 مليون دولار )، ومصرف أبوظبي الإسلامي ( 322.4 مليون دولار )، والإمارات الإسلامي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ( 184.3 مليون دولار )، والإمارات دبي الوطني ( 19.3 مليون دولار ).

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