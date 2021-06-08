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"دو" تعيّن فهد الحساوي رئيساً تنفيذياً

شركة دو
شركة دو
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"دو" تعيّن فهد الحساوي رئيساً تنفيذياً

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العربية.نت

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أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، أمس الاثنين، عن تعيين فهد الحساوي رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، الذي شغل الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة منذ 17 سبتمبر 2020، بحسب بيان للشركة على سوق دبي المالي.

وكانت الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عينت مطلع عام 2020 يوهان دينليند كرئيس تنفيذي جديد للشركة، الذي خلف عثمان سلطان بعدما أعلن مسبقا تنحيه من منصبه بعد 14 عاماً.

عثمان سلطان أكد قبلها عبر اتصال هاتفي مع "العربية.نت"، في فبراير 2019، أن الشركة تنفذ خطة مقرة منذ عام 2017 تحت مسمى التعاقب الوظيفي تستهدف اختيار رئيس تنفيذي جديد.

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