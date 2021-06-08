"زهرة الواحة" تسدد كامل قرض بـ11 مليون ريال لمصرف الإنماء

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن قيامها بسداد كامل قرض بقيمة 11.02 مليون ريال من مصرف الإنماء، وذلك بتاريخ 6 يونيو 2021.

كانت الشركة قد وقعت عقد تسهيلات بنكية من مصرف الإنماء، بهدف تمويل التوسعات الرأسمالية بإجمالي نحو 11.026 مليون ريال، قرض طويل الأجل لمدة 3 أعوام من تاريخ 2 يوليو 2018.

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وقالت "زهرة الواحة"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها قامت بسداد مبكر للرصيد المتبقي من القرض، وسوف يكون له الأثر فى رصيد قروض الشركة وذلك ضمن خطة الشركة فى سعيها إلى تخفيض القروض والعمل على الاعتماد على التمويل الذاتي من نقدية الشركة في تمويل شراء الأصول أو رأس المال العامل.

وأضافت أنه سوف يكون له الأثر على الملاءة المالية للشركة وتعزيز مركزها المالي.

كانت شركة زهرة الواحة للتجارة، قد جددت في نوفمبر 2020، اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك "العربي الوطني"، بقيمة 93 مليون ريال، وبدأت مدة التمويل في 16 نوفمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021.

وذكرت الشركة في بيان سابق، أن الهدف من التمويل يتمثل في فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام وشراء الآلات والمعدات، مبينة أنها قدمت سندا لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات كضمان مقابل التمويل.