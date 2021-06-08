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"مبادلة" تعلن انضمامها لصفقة أنابيب أرامكو البالغة 12 مليار دولار

أرامكو مناسبة
منشآت تابعة لأرامكو السعودية
أرامكو

"مبادلة" تعلن انضمامها لصفقة أنابيب أرامكو البالغة 12 مليار دولار

انضمت لتحالف تقوده شركة "إي.آي.جي غلوبال إنرجي بارتنرز" في أميركا

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دبي - رويترز

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قالت شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إنها انضمت إلى كونسورتيوم تقوده إي.آي.جي غلوبال إنرجي بارتنرز التي مقرها الولايات المتحدة، والذي وافق على شراء 49% في شركة أرامكو لأنابيب النفط.

وافقت أرامكو في أبريل على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أولي قياسي جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر 2019.

وستحتفظ أرامكو بنسبة 51% من شركة أرامكو لأنابيب النفط التي تم تشكيلها حديثا مع حقوق مدفوعات رسوم لمدة 25 عاما عن النفط الخام الذي يُشحن عبر شبكة الشركة السعودية.

ولم تكشف مبادلة في بيان إلى رويترز عن حجم استثمارها في الصفقة.

كانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أن إي.آي.جي تجري محادثات لبيع جزء من حصة الأسهم إلى مشترين منهم مبادلة ومستثمرون صينيون وصناديق تقاعد في السعودية والإمارات، إضافة إلى جزء صغير لصناديق تقاعد أميركية، بحسب المصادر.

والاتفاق مدعوم بتمويل أساسي بقيمة 10.5 مليار دولار قدمته بنوك دولية وإقليمية.

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