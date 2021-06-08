"منافسة" تقر استحواذ "أدنوك الإماراتية" على 20 محطة وقود بالسعودية

وافقت الهيئة العامة للمنافسة "منافسة" على إتمام عمليتي تركز اقتصادي لشركة أدنوك العالمية للتوزيع على محطات وقود في المملكة.

وبحسب الموافقة ستستحوذ شركة أدنوك للتوزيع على 16 محطة من شركة FUEL للخدمات البترولية إضافة إلى 4 محطات أخرى من شركة مساكن المجدل للمقاولات المحدودة.

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وبإتمام شركة أدنوك لهاتين الصفقتين، سيصل إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 37 محطة.

وبينت الهيئة العامة للمنافسة أنها قامت بدراسة هذه الاستحواذات وتقييمها وخلصت إلى عدم وجود أي مخاوف على المنافسة بسوق محطات الوقود في المملكة العربية السعودية.