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البرازيل توافق على بيع مصفاة "رلام" إلى مبادلة للاستثمار الإماراتية

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مبادلة للاستثمار

البرازيل توافق على بيع مصفاة "رلام" إلى مبادلة للاستثمار الإماراتية

تبلغ قيمة الصفقة المعلنة في مارس الماضي 1.65 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية على بيع مصفاة رلام لشركة الاستثمار الإماراتية مبادلة للاستثمار، وذلك بحسب إشعار ورد في الجريدة الرسمية.

أُعلن عن الصفقة في مارس وهي بقيمة 1.65 مليار دولار. ورلام هي الأولى من ثماني مصافٍ تابعة لشركة بتروبراس النفطية معروضة للبيع.

من جانب آخر، كانت شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، قالت، إنها انضمت إلى كونسورتيوم تقوده إي.آي.جي غلوبال إنرجي بارتنرز التي مقرها الولايات المتحدة، والذي وافق على شراء 49% في شركة أرامكو لأنابيب النفط.

وافقت أرامكو في أبريل على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أولي قياسي جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر 2019.

وستحتفظ أرامكو بنسبة 51% من شركة أرامكو لأنابيب النفط التي تم تشكيلها حديثا مع حقوق مدفوعات رسوم لمدة 25 عاما عن النفط الخام الذي يُشحن عبر شبكة الشركة السعودية.

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